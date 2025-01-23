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Conhecido da polícia

Homem é preso pela 2ª vez na mesma semana após furtar parente de PM na Serra

Paul Saymon Vieira Leal furtou o caminhão do sogro de um policial e foi identificado por filmagem de câmera de segurança; antes, na segunda (20), ele foi detido por furtar uma bicicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2025 às 20:53

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 20:53

Paul Saymon Vieira Leal, de xx anos, foi preso pela segunda vez em menos de uma semana.
Paul Saymon Vieira Leal, de 39 anos, foi preso pela segunda vez em menos de uma semana Crédito: Arquivo Pessoal
Em menos de uma semana um homem de 39 anos foi pego duas vezes pela polícia. Na primeira, ocorrida na segunda-feira (20), o suspeito Paul Saymon Vieira Leal foi detido após roubar uma bicicleta na Serra. Porém, acabou sendo solto por falta de flagrante, segundo a apuração da TV Gazeta. Três dias depois, ele acabou detido, em Portal de Jacaraípe, também no município serrano, por furtar um caminhão na madrugada desta quinta-feira (23).
Conforme apuração do produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, Paul é conhecido pela corporação militar devido aos diversos furtos e roubos e acumula 21 passagens por essa tipificação criminal.
O crime que levou Paul a ser identificado pela segunda vez nesta semana foi o roubo de um caminhão. Ele acabou conseguindo levar o automóvel, mas o veículo acabou bloqueado e parando metros à frente devido a um sistema de segurança.
Apesar de não conseguir levar o caminhão, o suspeito pegou os objetos que estavam no interior. Mesmo conseguindo fugir, Paul acabou sendo reconhecido pelo genro do proprietário do veículo, que é um policial militar.
“Diante dos fatos fomos ao local onde o indivíduo mora. Já que ele é conhecido da área por praticar diversos furtos a comércios e residências. Ele foi abordado novamente e assumiu a autoria por ter imagens dele”, informou o cabo. Segundo o cabo, Paul foi conduzido a 3ª Delegacia Regional da Serra.

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