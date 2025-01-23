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Trânsito

Idosa morre atropelada ao atravessar a Avenida Fernando Ferrari em Vitória

Antônia era professora aposentada e morava em Jardim Camburi, na Capital; segundo a Guarda, vítima atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingida
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 jan 2025 às 15:09

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:09

Duas faixas da Avenida Fernando Ferrari foram bloqueadas durante trabalho da perícia
Duas faixas da Avenida Fernando Ferrari foram bloqueadas durante trabalho da perícia Crédito: Wagner Martins
Uma idosa de 77 anos morreu atropelada enquanto atravessava a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (23). O acidente aconteceu na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), sentido Centro. 
Segundo a Guarda Municipal, Antônia Maria Vieira atravessava a via fora da faixa de pedestres, quando foi atingida. O motorista não teve o nome divulgado, apenas que tem 36 anos, o teste do bafômetro deu negativo para ingestão de álcool e os documentos do condutor e do veículo estavam regulares. Aos agentes, ele contou que não conseguiu frear porque a vítima teria começado a passagem na via de forma repentina, quando ele já estava muito perto.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que Antônia era professora aposentada e morava em Jardim Camburi, na Capital. Duas faixas da avenida foram bloqueadas para os trabalhos de perícia da  Polícia Científica. A Guarda Municipal auxiliou no controle do trânsito, que foi totalmente liberado por volta de 15h30.

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