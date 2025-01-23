Idosa morre atropelada ao atravessar a Avenida Fernando Ferrari em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, Antônia Maria Vieira atravessava a via fora da faixa de pedestres, quando foi atingida. O motorista não teve o nome divulgado, apenas que tem 36 anos, o teste do bafômetro deu negativo para ingestão de álcool e os documentos do condutor e do veículo estavam regulares. Aos agentes, ele contou que não conseguiu frear porque a vítima teria começado a passagem na via de forma repentina, quando ele já estava muito perto.