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Homicídio

Após ter foto divulgada, suspeito de matar homem por dívida na Serra é preso

Pedro Paulo dos Santos, de 54 anos, foi atingido por diversas facadas e Robert Nascimento Silva confessou o crime
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 jan 2025 às 15:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:31

Robert Nascimento Silva foi preso na última sexta-feira (17) em Jardim Limoeiro, na Serra
Robert Nascimento Silva foi preso na última sexta-feira (17) em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Divulgação | Sesp
Após ter a foto divulgada, Robert Nascimento Silva, de 25 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Pedro Paulo dos Santos, de 54 anos, ocorrido em 29 de junho de 2024, no bairro das Laranjeiras, foi preso na última sexta-feira (17) em Jardim Limoeiro, também na Serra. A informação e os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (23).
Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), já que a moto da vítima e outros objetos foram roubados. No entanto, durante as investigações, foi constatado que o crime estava relacionado a uma dívida entre os envolvidos, caracterizando o caso como homicídio.
Conforme relatado pelo titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, Pedro Paulo dos Santos foi atingido por diversas facadas na região do tórax e Robert confessou o crime. Segundo as investigações, uma familiar do acusado morava em uma das quitinetes da vítima e estava devendo cerca de dois meses de aluguel. Por esse motivo, Pedro Paulo teria cortado a energia elétrica da inquilina, que ligou para Robert reclamando da situação.

Acordo

Diante da informação, o suspeito foi até o endereço da familiar, onde também morava a vítima. No local, eles entraram em um acordo e o proprietário do imóvel deveria devolver R$ 400 à inquilina.
“Nesse momento, o senhor Pedro Paulo saiu do local com sua motocicleta e Robert na garupa. Eles iriam ao banco para que o valor, referente a uma diferença de um depósito feito anteriormente, fosse pago. No entanto, em certo momento, no local onde o corpo foi encontrado, a vítima parou com o veículo e foi atingida por diversas facadas”, explicou o delegado.
Em depoimento, o suspeito alegou que, na verdade, a vítima que tentou agredi-lo. A polícia, no entanto, descarta essa versão. O corpo foi encontrado no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Já a motocicleta, foi abandonada no bairro Laranjeiras.
“Talvez no meio do caminho ele mudou de ideia e seria essa a motivação. Uma desavença por uma dívida. Por isso, o caso deixou de ser tratado como latrocínio e passou para homicídio qualificado por motivo torpe”, concluiu o delegado Luiz Gustavo Ximenes.
O suspeito e a vítima não tinham passagens pela Justiça. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), que concluiu o inquérito policial e encaminhou o caso ao Ministério Público. Robert foi denunciado e, desde então, era considerado foragido.

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