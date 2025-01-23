Após ter foto divulgada, suspeito de matar homem por dívida na Serra é preso

Robert Nascimento Silva foi preso na última sexta-feira (17) em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Divulgação | Sesp

Após ter a foto divulgada, Robert Nascimento Silva, de 25 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Pedro Paulo dos Santos, de 54 anos, ocorrido em 29 de junho de 2024 , no bairro das Laranjeiras, foi preso na última sexta-feira (17) em Jardim Limoeiro, também na Serra. A informação e os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (23).

Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), já que a moto da vítima e outros objetos foram roubados. No entanto, durante as investigações, foi constatado que o crime estava relacionado a uma dívida entre os envolvidos, caracterizando o caso como homicídio.

Conforme relatado pelo titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, Pedro Paulo dos Santos foi atingido por diversas facadas na região do tórax e Robert confessou o crime. Segundo as investigações, uma familiar do acusado morava em uma das quitinetes da vítima e estava devendo cerca de dois meses de aluguel. Por esse motivo, Pedro Paulo teria cortado a energia elétrica da inquilina, que ligou para Robert reclamando da situação.

Acordo

Diante da informação, o suspeito foi até o endereço da familiar, onde também morava a vítima. No local, eles entraram em um acordo e o proprietário do imóvel deveria devolver R$ 400 à inquilina.

“Nesse momento, o senhor Pedro Paulo saiu do local com sua motocicleta e Robert na garupa. Eles iriam ao banco para que o valor, referente a uma diferença de um depósito feito anteriormente, fosse pago. No entanto, em certo momento, no local onde o corpo foi encontrado, a vítima parou com o veículo e foi atingida por diversas facadas”, explicou o delegado.

Em depoimento, o suspeito alegou que, na verdade, a vítima que tentou agredi-lo. A polícia, no entanto, descarta essa versão. O corpo foi encontrado no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Já a motocicleta, foi abandonada no bairro Laranjeiras.

“Talvez no meio do caminho ele mudou de ideia e seria essa a motivação. Uma desavença por uma dívida. Por isso, o caso deixou de ser tratado como latrocínio e passou para homicídio qualificado por motivo torpe”, concluiu o delegado Luiz Gustavo Ximenes.