Polícia divulga foto de suspeito de matar homem por dívida na Serra

A Polícia Civil divulgou na tarde desta quinta-feira (16) a identidade do homem denunciado como autor do homicídio de Pedro Paulo dos Santos, de 54 anos, ocorrido em 29 de junho do ano passado, no bairro das Laranjeiras, na Serra. Robert Nascimento Silva, de 25 anos, está com mandado de prisão preventiva em aberto e é considerado foragido.
A corporação informou que, inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, durante as investigações, foi constatado que o crime estava relacionado a uma dívida entre os envolvidos, caracterizando o caso como homicídio.
Na ocasião, Robert Nascimento Silva roubou, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta e outros objetos pertencentes à vítima. Após o roubo, ele matou Pedro Paulo dos Santos, em frente a uma chácara. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja encaminhada ao Disque-Denúncia 181.