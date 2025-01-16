Polícia divulga foto de suspeito de matar homem por dívida na Serra

A corporação informou que, inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, durante as investigações, foi constatado que o crime estava relacionado a uma dívida entre os envolvidos, caracterizando o caso como homicídio.

Na ocasião, Robert Nascimento Silva roubou, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta e outros objetos pertencentes à vítima. Após o roubo, ele matou Pedro Paulo dos Santos, em frente a uma chácara. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja encaminhada ao Disque-Denúncia 181.