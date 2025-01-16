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Marcílio de Noronha

Homem interfere em briga entre vizinhos e acaba esfaqueado em Viana

Dois homens teriam discutido por um deles ter olhado para a esposa do outro; um terceiro indivíduo, amigo de um deles, se envolveu e acabou ferido em estado grave
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 jan 2025 às 13:09

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 13:09

Uma briga entre dois vizinhos porque um teria olhado para a esposa do outro terminou com um terceiro envolvido, um homem de 44 anos, esfaqueado na noite de quarta-feira (15), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. O indivíduo foi socorrido e levado para um hospital em estado grave.
A reportagem da TV Gazeta apurou que a confusão começou quando o marido da mulher foi tomar satisfação com o vizinho, um comerciante, o acusando de ter olhado para a esposa dele. Os dois discutiram por um tempo, mas não chegaram a se lesionar fisicamente. 
Após o término da discussão entre os dois, outro homem, também morador da região e amigo do comerciante envolvido na briga, foi ao local – armado com uma faca – questionar o indivíduo que estava com a esposa sobre a confusão. Os dois entraram em luta corporal, e o marido da mulher acabou desarmando o outro vizinho e o esfaqueou. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, e disse que a vítima foi atingida no lado esquerdo do peito.
Rua próxima ao local do crime em Marcílio de Noronha
Rua próxima ao local do Crime Crédito: Archimeds Patrício
A Polícia Militar disse que a vítima foi imediatamente socorrida por militares e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, em Viana. O suspeito não foi localizado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até a publicação deste texto, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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