Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em São Mateus

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local, viu o veículo destruído e constatou que havia ossos no interior do automóvel, do modelo Jac T40.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que aguarda o resultado dos exames que pretendem determinar a causa da morte.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. “De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)”, finalizou a corporação.