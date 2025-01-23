Homem é assassinado em cima da cama em cidade do Norte do ES

Crime aconteceu na cidade de Montanha, no extremo Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

Um jovem de 26 anos foi morto enquanto estava deitado na cama dentro da casa onde morava no distrito de São Sebastião, em Montanha , no Norte do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (22). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , Paulo Ricardo Brito Saudações foi baleado na cabeça. Ao lado do corpo havia bastante sangue. Imagens que circularam pelas redes sociais também mostram que ele estava segurando um celular no momento em que foi surpreendido.

De acordo com o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, a motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida que a vítima teria com o tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai de criação da vítima relatou aos militares que estava voltando da igreja quando ouviu um barulho alto. Assim que chegou em casa, por volta das 21h, encontrou a esposa, que ficou desesperada ao ver Paulo Ricardo ferido. A mulher disse para a PM que não viu ninguém entrar na casa.

Os policiais isolaram a área e identificaram alguns sinais de que os suspeitos teriam pulado o muro para invadir o imóvel. A partir dos relatos de vizinhos, os militares também ficaram sabendo que um carro branco estava rondando pelo local, com dois homens, o que chamou a atenção dos moradores.