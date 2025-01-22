Caminhão de prefeitura atinge casa e deixa moradora ferida em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim informa que tomou ciência do incidente ocorrido na Ilha do Gato, envolvendo um caminhão da administração pública durante a realização de um serviço de esgotamento de fossa.

Esclarecemos que o pedido de esgotamento foi devidamente realizado por meio da Secretaria Regional de Itaoca e Itaipava, e que o motorista, servidor da prefeitura, estava executando o trabalho quando ocorreu uma falha mecânica nos freios do veículo, ocasionando a colisão com a parede de uma residência.

O servidor, prontamente, prestou o devido atendimento, assegurando a segurança das pessoas no local. Ele também se comprometeu a arcar com os danos materiais causados à família. A Prefeitura lamenta o ocorrido e está avaliando o caso para garantir que situações como essa não voltem a acontecer, reforçando a manutenção preventiva de sua frota e a segurança nas operações realizadas no município.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Prefeitura de Itapemirim

