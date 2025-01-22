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Em Itapemirim

Caminhão de prefeitura atinge casa e deixa moradora ferida em Itapemirim

O veículo realizava um serviço de limpeza de fossa séptica na região e acabou atingindo o imóvel; idosa estava na residência no momento do acidente e se feriu com os destroços
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

22 jan 2025 às 17:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 17:28

Motorista perdeu o controle do veículo, que derrubou o muro de uma residência em Itapemirim
Motorista perdeu o controle do veículo, que derrubou o muro de uma residência em Itapemirim Crédito: TV Gazeta
Um caminhão da Prefeitura de Itapemirim derrubou o muro e destruiu a parede de uma casa, deixando uma mulher de 70 anos, moradora do local, ferida na localidade de Ilha do Gato, zona rural de Itapemirim, no Sul do ES. De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por volta de meio-dia desta quarta-feira (22), quando o veículo realiza um serviço de limpeza de fossa e perdeu o controle iniciar uma manobra de ré, o que fez com que a traseira atingisse a residência. 
No momento do incidente, a idosa e a neta, uma jovem de 17 anos, estavam na sala. Os destroços caíram no local e atingiram a mulher, que teve ferimentos nas duas pernas e ficou em estado de choque. A adolescente não se feriu. Após acionamento do Samu/192, a vítima foi levada para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. 
Testemunhas afirmam que o motorista e o ajudante são conhecidos pela vizinhança, e que ambos prestaram socorro à vítima, além de relatarem o caso para a administração municipal.
Em nota, a Prefeitura de Itapemirim lamentou o ocorrido e informou que está avaliando o caso. Ainda, a administração informou que o motorista se comprometeu a arcar com os danos materiais causados à família. Confira a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento da Prefeitura de Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim informa que tomou ciência do incidente ocorrido na Ilha do Gato, envolvendo um caminhão da administração pública durante a realização de um serviço de esgotamento de fossa.

Esclarecemos que o pedido de esgotamento foi devidamente realizado por meio da Secretaria Regional de Itaoca e Itaipava, e que o motorista, servidor da prefeitura, estava executando o trabalho quando ocorreu uma falha mecânica nos freios do veículo, ocasionando a colisão com a parede de uma residência. 

O servidor, prontamente, prestou o devido atendimento, assegurando a segurança das pessoas no local. Ele também se comprometeu a arcar com os danos materiais causados à família. A Prefeitura lamenta o ocorrido e está avaliando o caso para garantir que situações como essa não voltem a acontecer, reforçando a manutenção preventiva de sua frota e a segurança nas operações realizadas no município. 

 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 Prefeitura de Itapemirim

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