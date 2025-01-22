Caminhão tomba e motorista morre na ES 261 em Santa Teresa

O motorista de um caminhão carregado com fertilizantes morreu após o veículo tombar na tarde desta quarta-feira (22) na rodovia ES 261, na altura da localidade de Santa Lúcia, zona rural de Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo . As sacarias que estavam sobre a carroceria ficaram espalhadas sobre a pista e a lateral, e atingiram um Hyundai HB20, que ficou com avarias.

Duas mulheres que estavam no automóvel tiveram ferimentos leves e foram socorridas. O motorista do caminhão, morto no acidente, foi identificado como Filemon Rodrigues Coelho, de 50 anos.

Filemon Rodrigues Coelho, de 50 anos, dirigia o caminhão e faleceu no acidente Crédito: Vinicius Colini

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, ele teria perdido o controle da direção após passar em uma curva. Em seguida, o veículo tombou, e a carga atingiu outro automóvel, onde estava uma mulher e a mãe dela, sendo que as duas foram levadas para um hospital na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de um capotamento com vítima. Em um vídeo (veja acima) feito momentos após o acidente é possível ver uma pessoa presa debaixo da cabine e com as pernas para fora. Algumas pessoas se aproximam dela na sequência.

O HB20 foi atingido por alguns sacos de fertilizantes no momento em que o caminhão tombou Crédito: Vinicius Colini

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, após a perícia realizada na cena do acidente. Até 17h, o trânsito fluía no sistema pare e siga, sem retenção.