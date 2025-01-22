Operação do Gaeco investiga jogos ilegais em Fundão

Operação “Tenta a Sorte”, em Fundão, contou com apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Leitor A Gazeta

Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (22), em Fundão, durante a Operação “Tenta a Sorte”, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Durante as buscas, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo dois revólveres 38, uma pistola 380 e duas carabinas .22. A operação investiga jogos de azar realizados ilegalmente no município, além de buscar identificar outros crimes.