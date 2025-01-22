Lei Maria da Penha

Homem é preso em flagrante por ameaçar mulher em Iconha

Vítima relatou à polícia sofrer ameaças psicológicas do companheiro e o denunciou. Suspeito foi detido no local de trabalho nessa terça-feira (21)
Beatriz Caliman

22 jan 2025 às 14:27

Supeito foi levado para a delegacia de Anchieta após ter sido preso em Iconha Crédito: Polícia Civil
Um homem de 26 anos foi preso depois que a companheira, de 25 anos, moradora de Iconha, no Sul do Espírito Santo, acionou a Polícia Militar nessa terça-feira (21). Ela contou que após uma discussão no dia anterior, ele retornou para casa fazendo ameaças psicológicas e dizendo que iria prejudicá-la no trabalho.
Aos militares, a mulher contou que após discutir com o homem ela chegou a acionar a polícia na noite da última segunda-feira (20). No dia seguinte, segundo ela, ele apareceu em casa alterado, querendo pertences, chutou uma motocicleta que os dois compraram e fez novas as ameaças. A mulher disse ainda à polícia que viu o companheiro portando uma arma de fogo em diversas ocasiões, e que já o presenciou ameaçando outras pessoas.
A arma foi localizada próximo à residência. Neste local, ainda havia uma balança de precisão digital, 59 pinos de cocaína embalados e prontos para comercialização, além de pedaços de drogas.
O suspeito foi localizado pela polícia no de trabalho e negou ser o dono da arma e da droga. Ele foi encaminhado à delegacia de Anchieta e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.

