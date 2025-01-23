Dupla suspeita de roubos em cidades do Sul do ES é presa durante operação

Dois homens, de 29 e 38 anos, suspeitos de participação em roubos em municípios na região Sul do Espírito Santo, foram presos na tarde de quarta-feira (22), em uma operação da Polícia Militar no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, contra um deles havia ainda um mandado de prisão pelo crime de homicídio.
Conforme boletim de ocorrência da PM, os homens são suspeitos de renderem um motociclista na segunda-feira (20) na localidade de Piracema, em Afonso Cláudio. Eles levaram o veículo, ferramentas de trabalho e um aparelho de telefone da vítima. Além deste crime, são investigados por roubos em Ibatiba, Iúna, Brejetuba, e até em Mutum, cidade de Minas Gerais.
Os homens foram encontrados em uma casa, que vinha sendo monitora pelo serviço de inteligência. Durante vistoria dentro da residência, os militares encontraram dois revólveres calibres 22 e 38 munições, um celular roubado e R$ 300. O rapaz de 29 anos confirmou que roubo da localidade de Piracema e contou que a moto estava no distrito de Imbiruçu, em Mutum (MG).
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, roubo qualificado e resistência à ação policial. O suspeito de 38 anos também possuía um mandado de prisão por homicídio, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP).