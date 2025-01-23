Dupla suspeita de roubos em cidades do Sul do ES é presa durante operação

Os homens foram encontrados em uma casa, que vinha sendo monitora pelo serviço de inteligência. Durante vistoria dentro da residência, os militares encontraram dois revólveres calibres 22 e 38 munições, um celular roubado e R$ 300. O rapaz de 29 anos confirmou que roubo da localidade de Piracema e contou que a moto estava no distrito de Imbiruçu, em Mutum (MG).

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, roubo qualificado e resistência à ação policial. O suspeito de 38 anos também possuía um mandado de prisão por homicídio, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP).