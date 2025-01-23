Homem é executado com tiros na cabeça em meio a tensão em Guaranhuns

Imagens aéreas mostram o bairro Guaranhuns, em Vila Velha, onde um dos suspeitos do homicídio de Cabeção foi preso Crédito: Notaer

Em meio ao clima de tensão no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, um homem de 43 anos foi executado com quatro tiros de pistola na cabeça na rua Onze, na madrugada desta quinta-feira (23). A vítima foi identificada como Miguel Francisco da Rocha Filho, conhecida como Miguel Pezão. Junto ao corpo, foram encontradas quatro cápsulas deflagradas.

A Polícia Militar foi acionada e esteve na cena do crime. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas a equipe constatou que Miguel já estava morto. A Polícia Científica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria, segundo a Polícia Civil.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que há cerca de dois meses a região tem sido alvo de constantes tiroteios, e que uma equipe de limpeza urbana teria sido obrigada a deixar a região após ordem de traficantes. A Prefeitura de Vila Velha foi procurada para se posicionar sobre essa situação, e a Polícia Militar, para um pronunciamento em relação à insegurança no bairro. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Tensão é contínua em Guaranhuns

Desde o final de 2024, há uma atmosfera densa no bairro canela-verde. Em 27 de dezembro, um homem de 32 anos foi baleado no meio da rua. Segundo testemunhas, o ataque foi resultado de uma guerra do tráfico que se instaurou no bairro.

Cerca de uma semana antes desse ataque, no dia 19, José Brito Reis Júnior, o Berréu, foi preso suspeito de sequestrar e torturar três pessoas , além de assassinar uma delas, no dia 1º de julho daquele. Ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), ele e um comparsa se passaram por policiais para invadir a casa das vítimas, em Guaranhuns, e torturá-las em busca de drogas e armas.

Berréu era próximo de Fernando de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção, que segundo a polícia comandou o tráfico de drogas em Guaranhuns antes de ser preso e condenado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins, em 2003.