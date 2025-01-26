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Leonel Ximenes

Uma morte a cada 9h: as principais vítimas do trânsito no ES

Em 2024, houve aumento de 17,9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 825 óbitos

Públicado em 

26 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhonete fica destruída após acidente na BR 101, em Cariacica
Caminhonete fica destruída após acidente na BR 101, em Cariacica, em novembro de 2024 Crédito: Leitor | A Gazeta
O Espírito Santo registrou, em 2024, 973 mortes no trânsito, um aumento de 17,9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 825 óbitos. Os dados são do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo.
Com essas ocorrências, houve média de um óbito a cada nove horas nas vias do Espírito Santo. E as principais vítimas estavam em duas rodas.
Das 973 mortes, 498 foram de motociclistas, representando cerca de 51,18% do total. A média diária de óbitos entre motociclistas foi de aproximadamente 1,36 morte por dia.
O advogado criminalista e especialista em segurança pública Fábio Marçal alertou que há um gravíssimo problema de segurança e de saúde pública. “Existem as mortes que acontecem após os acidentes e que muitas vezes deixam de ser computadas, sem contar vítimas de sinistros que ficam com sequelas permanentes, algumas gravíssimas.” Ele indicou que as principais causas estão relacionadas com imprudência e pressa. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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