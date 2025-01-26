Uma morte a cada 9h: as principais vítimas do trânsito no ES

O Espírito Santo registrou, em 2024, 973 mortes no trânsito, um aumento de 17,9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 825 óbitos. Os dados são do Observatório da Segurança Pública
do Espírito Santo.
Com essas ocorrências, houve média de um óbito a cada nove horas nas vias do Espírito Santo. E as principais vítimas estavam em duas rodas.
Das 973 mortes, 498 foram de motociclistas, representando cerca de 51,18% do total. A média diária de óbitos entre motociclistas foi de aproximadamente 1,36 morte por dia.
O advogado criminalista e especialista em segurança pública Fábio Marçal alertou que há um gravíssimo problema de segurança e de saúde pública. “Existem as mortes que acontecem após os acidentes e que muitas vezes deixam de ser computadas, sem contar vítimas de sinistros que ficam com sequelas permanentes, algumas gravíssimas.” Ele indicou que as principais causas estão relacionadas com imprudência e pressa.