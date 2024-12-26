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Disputa do tráfico

Traficante ligado a Fernando Cabeção é preso por tortura e morte em Vila Velha

José Brito Reis Júnior, o Berréu, era próximo a Fernando Cabeção, criminoso executado em 2020 que foi condenado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 12:25

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 dez 2024 às 12:25
Um homem de 31 anos, apontado como traficante ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso suspeito de sequestrar e torturar duas pessoas, e assassinar uma delas no dia 1º de julho deste ano, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. José Brito Reis Júnior, o Berréu, era próximo do traficante Fernando de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção, executado em 2020, que foi um dos condenados pelo assassinato do juiz Alexandre Martins. 
A prisão de José foi realizada no dia 19 de dezembro, mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil somente em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26). Segundo a corporação, ele e Renan Vinicios de Jesus Nascimento, que está foragido também pelo crime.
As investigações da Polícia Civil apontaram que os dois suspeitos integram um grupo chamado "Bonde do Berréu", e que, se passando por policiais, eles invadiram a casa das vítimas – dois homens de uma mulher – localizada no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, e em seguida passou a torturá-las em busca de drogas e armas. 
ÀJosé Brito Reis Júnior, de 31 anos,
À esquerda: José Brito Reis Júnior, vulgo Berréu, de 31 anos, preso; À direita: Renan Vinicios de Jesus Nascimento, que está foragido Crédito: Divulgação Sesp
Após mais de uma hora de torturas e agressões em Guaranhuns, a mulher foi deixada e o namorado dela e Matheus Silva de Andrade, de 21 anos, foram levados para o bairro Vale encantado. Lá, Matheus foi executado e o outro rapaz conseguiu escapar, mesmo baleado. 

Disputas do tráfico e ligação com morte de juiz

Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, o intitulado "Bonde do Berréu" planejava retomar o controle do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Berréu, como era conhecido José Brito Reis Júnior, era próximo do Fernando de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção, que segundo a polícia comandou o tráfico de drogas na região, antes de ser preso e condenado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins, em 2003. Fernando cabeção foi executado dentro de um carro de luxo, em 2020, no bairro Itapuã, também em Vila Velha.

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Ainda conforme o delegado, após a execução de Fernando Cabeção, o tráfico na região passou a ser dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que expulsou Berréu do bairro. Ele, então, teria se aliado a uma facção rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Por causa dessa disputa, no dia 30 de junho, os suspeitos, se passando por policiais, teriam feito três pessoas reféns: Matheus Silva de Andrade, um homem e uma mulher. Os três, segundo as investigações, foram torturados por mais de uma hora.
Matheus e o outro homem foram levados até o bairro Vale Encantado. Lá, Matheus foi executado. O outro homem também foi baleado, mas mesmo ferido conseguiu escapar e foi socorrido. 
"Eles renderam essas vítimas e, ao tempo todo, eles perguntavam sobre drogas, armas e esconderijos dos outros traficantes. O objetivo desse ataque era mais do que ceifar a vida das vítimas, era conseguir informações para que eles pudessem fomentar os próximos ataques", disse o delegado Cleudes Junior.
Segundo o delegado, José Brito Reis Júnior, o Berréu, e Renan Vinicios de Jesus Nascimento, que está foragido, foram indiciados pelo homicídio de Matheus Silva de Andrade e pela tentativa de homicídio do outro rapaz, além de tortura e sequestro dos dois e da mulher que também estava na casa. 

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