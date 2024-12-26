Traficante ligado a Fernando Cabeção é preso por tortura e morte em Vila Velha

A prisão de José foi realizada no dia 19 de dezembro, mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil somente em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26). Segundo a corporação, ele e Renan Vinicios de Jesus Nascimento, que está foragido também pelo crime.

As investigações da Polícia Civil apontaram que os dois suspeitos integram um grupo chamado "Bonde do Berréu", e que, se passando por policiais, eles invadiram a casa das vítimas – dois homens de uma mulher – localizada no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, e em seguida passou a torturá-las em busca de drogas e armas.

À esquerda: José Brito Reis Júnior, vulgo Berréu, de 31 anos, preso; À direita: Renan Vinicios de Jesus Nascimento, que está foragido Crédito: Divulgação Sesp

Após mais de uma hora de torturas e agressões em Guaranhuns, a mulher foi deixada e o namorado dela e Matheus Silva de Andrade, de 21 anos, foram levados para o bairro Vale encantado. Lá, Matheus foi executado e o outro rapaz conseguiu escapar, mesmo baleado.

Disputas do tráfico e ligação com morte de juiz

Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, o intitulado "Bonde do Berréu" planejava retomar o controle do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Berréu, como era conhecido José Brito Reis Júnior, era próximo do Fernando de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção, que segundo a polícia comandou o tráfico de drogas na região, antes de ser preso e condenado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins, em 2003. Fernando cabeção foi executado dentro de um carro de luxo, em 2020, no bairro Itapuã, também em Vila Velha

Ainda conforme o delegado, após a execução de Fernando Cabeção, o tráfico na região passou a ser dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que expulsou Berréu do bairro. Ele, então, teria se aliado a uma facção rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Por causa dessa disputa, no dia 30 de junho, os suspeitos, se passando por policiais, teriam feito três pessoas reféns: Matheus Silva de Andrade, um homem e uma mulher. Os três, segundo as investigações, foram torturados por mais de uma hora.

Matheus e o outro homem foram levados até o bairro Vale Encantado. Lá, Matheus foi executado. O outro homem também foi baleado, mas mesmo ferido conseguiu escapar e foi socorrido.

"Eles renderam essas vítimas e, ao tempo todo, eles perguntavam sobre drogas, armas e esconderijos dos outros traficantes. O objetivo desse ataque era mais do que ceifar a vida das vítimas, era conseguir informações para que eles pudessem fomentar os próximos ataques", disse o delegado Cleudes Junior.