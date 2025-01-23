Homem morre afogado em poço e filho encontra corpo no Sul do ES

Maurílio Motta da Silva, de 75 anos, caiu em um poço próximo à residência, em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Um idoso morreu afogado após cair em um poço próximo à residência, na localidade de Córrego do Abril, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Estado, nessa quarta-feira (22). Maurílio Motta da Silva, de 75 anos, foi encontrado e retirado da água por um de seus filhos, Anderson Motta da Silva.

Em depoimento à Polícia Militar, Anderson relatou que percebeu algo estranho no poço e, ao se aproximar, constatou se tratar do pai dele. Imediatamente, ele pulou na água e retirou o corpo. Em seguida, Anderson ligou para seu irmão e pediu para acionar o Samu. No local, a equipe confirmou o óbito de Maurílio.

Ainda segundo o filho da vítima, o poço de irrigação possui cerca de dois metros de profundidade. Ele acredita que o pai passou mal e caiu, uma vez que ele não tinha o costume de entrar na água, mas tinha o hábito de circular e sentar próximo ao local.