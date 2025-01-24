PM encontra pés de maconha até dentro de geladeira em casa no Sul do ES

De acordo com o registro da polícia, o caso foi descoberto após uma denúncia de que a principal atividade do suspeito seria a venda da droga. Ao perceber a presença da equipe chegando na casa, o rapaz tentou fugir, porém foi alcançado. Na abordagem, ele confessou e mostrou os diversos pés de maconha em vasos grandes no terraço, além sementes dentro da gaveta de verduras na geladeira, que também guardava outros pés.