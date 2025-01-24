Suspeitos invadem casa e executam homem na frente da esposa em Linhares

A vítima ainda levantou da cama e tentou segurar a porta, porém escorregou. Neste momento, os criminosos executaram Bruno. Para a PM, a mulher não soube identificar os suspeitos porque o quarto estava escuro.

Conforme a corporação, uma das vítimas foi atingida na coxa esquerda e as outras duas no pé, uma no esquerdo e outra no direito. Para os militares, nenhuma delas soube explicar o motivo dos disparos, nem identificar quem seriam os autores. Elas foram socorridas para hospitais do município.