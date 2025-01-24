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Bairro Santa Cruz

Suspeitos invadem casa e executam homem na frente da esposa em Linhares

Mulher contou para a PM que o casal estava dormindo e que o marido se levantou da cama para tentar impedir o crime, mas escorregou e foi baleado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2025 às 09:32

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 09:32

Um homem foi morto a tiros dentro de casa e na frente da esposa no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da madrugada desta sexta-feira (24). A vítima foi identificada como Bruno Lira Rangel e estava dormindo quando foi surpreendida pelos criminosos.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher relatou aos policiais que dois suspeitos arrombaram a porta da cozinha, entraram no imóvel e foram até a porta do quarto do casal, onde atiraram.
A vítima ainda levantou da cama e tentou segurar a porta, porém escorregou. Neste momento, os criminosos executaram Bruno. Para a PM, a mulher não soube identificar os suspeitos porque o quarto estava escuro. 

Horas antes, ataque em bairro próximo

Poucas horas antes, três mulheres foram baleadas em um bar no bairro Nova Esperança, que fica perto de Santa Cruz, onde a casa de Bruno foi invadida. Segundo a PM, testemunhas contaram que quatro homens encapuzados chegaram a pé e atiraram em direção ao estabelecimento; depois, fugiram.
Conforme a corporação, uma das vítimas foi atingida na coxa esquerda e as outras duas no pé, uma no esquerdo e outra no direito. Para os militares, nenhuma delas soube explicar o motivo dos disparos, nem identificar quem seriam os autores. Elas foram socorridas para hospitais do município. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre os casos, que informou em nota que ambos são investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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