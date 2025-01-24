Caminhão-baú com carnes tomba em Cachoeiro e motorista fica ferido

O motorista de um caminhão-baú ficou gravemente ferido em um acidente na manhã desta sexta-feira (24) na ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O baú, que estava carregado com carnes processadas, tombou no meio da rodovia e interditou o trecho. A via somente foi liberada às 9h20.
"A gente ajudou a 'botar' ele na maca, ele 'tava' (sic) muito machucado, (com) um corte na cabeça bem grande, braço quebrado, um corte grande no braço, muita dificuldade de respirar e o médico tentando reanimar, não deixaram ele dormir"
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, o caminhão carregava carnes processadas como bacon e salsicha. Parte da carga foi saqueada, como mostram vídeos feitos por testemunhas logo após a batida (veja acima).
Quando a Polícia Militar chegou ao local, não havia mais nenhum suspeito do furto da carga. O motorista, de 53 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
"Essa região é recorrente em acidentes. Fomos informados que esse motorista perdeu o controle desde o início da serra, e chegando neste local aqui aconteceu um tombamento. Provavelmente é um motorista que não conhecia a região, (ele é) natural de São Paulo, a empresa (proprietária do caminhão) é de São Paulo"
Acidente com caminhão-baú em Cachoeiro de Itapemirim
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi acionado, pois houve derramamento de óleo na pista. Em nota, o órgão respondeu que "uma equipe foi acionada para as providências necessárias".