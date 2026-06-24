Foragido por estuprar adolescente em Alagoas é preso no Sul do ES

Um passageiro de ônibus foi detido ao transportar R$ 500 mil em espécie, dentro de uma mochila, na madrugada desta quarta-feira (24). O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização, realizada na rodovia BR 262, em Brejetuba, na região do Caparaó do Espírito Santo.





Inicialmente, o homem informou que carregava apenas roupas e objetos pessoais, mas o dinheiro foi encontrado dentro de uma sacola entre os itens. Ele disse ter saído de Brasília (DF) com destino a Vitória (ES) e alegou que usaria a quantia para comprar uma caminhonete Land Rover Evoque, de modelo lançado no ano de 2015 ou 2016.





No entanto, a justificativa levantou suspeitas porque o valor transportado era superior ao preço de mercado do veículo. Além disso, o passageiro não soube informar quem seria o vendedor nem onde a negociação ocorreria.





O homem também afirmou ser dono de uma empresa de factoring — companhia que compra direitos de recebimento de créditos outras empresas — e disse que o dinheiro era proveniente da atividade, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem dos recursos nem conseguiu informar dados básicos da empresa, como CNPJ e endereço.





Diante das inconsistências, o valor foi apreendido e o suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, já que não foram identificados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.