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Em Presidente Kennedy

Foragido por estuprar adolescente em Alagoas é preso no Sul do ES

Publicado em

24 jun 2026 às 16:53

Um homem foragido da Justiça por estupro foi preso em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele tem 59 anos e é acusado de ter estuprado uma adolescente em Alagoas em 2009.


delegado Daniel de Araújo explica que, inicialmente, o homem se escondeu em cidades dos Estados de Mato Grosso e Amazonas até chegar ao Espírito Santo, onde passou a se deslocar por várias cidades.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Cooperação internacional

Alerta do FBI ajuda a prender investigado por ameaçar o filho no ES

Publicado em 24/06/2026 às 20:16

Um alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) ajudou a Polícia Civil capixaba a prender um homem, de 56 anos, por ameaçar o próprio filho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo as investigações, o suspeito fazia intimidações para evitar o pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira. Com base nas provas compartilhadas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. 


De acordo com a corporação, o suspeito foi preso na última sexta-feira (19), na localidade de Faturinha, zona rural do município. A ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, ocorreu após informações compartilhadas por autoridades norte-americanas, entre elas o FBI, indicarem risco concreto à integridade da vítima. 


O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Outras informações sobre o caso serão detalhadas pela autoridade policial na quinta-feira (25).   

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alterosas

Prefeitura investiga origem de caixões abandonados na Serra

Publicado em 24/06/2026 às 17:10
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas, na Serra
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas Leitor A Gazeta

A Prefeitura da Serra investiga a origem de caixões descartados em um terreno no bairro Alterosas. Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais geraram indignação entre os moradores da região.


Equipes da Vigilância Sanitária e do Departamento de Posturas estiveram no local nesta quarta-feira (24) para apurar a situação e identificar os responsáveis pelo descarte irregular.


A prefeitura ressaltou que o descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental e pode resultar na aplicação de multas. O município também orientou a população a colaborar com a fiscalização por meio de denúncias feitas pelo aplicativo Colab (www.colab.re).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na BR 262

PRF encontra R$ 500 mil dentro de mochila de passageiro de ônibus no ES

Publicado em 24/06/2026 às 15:28
PRF apreendeu R$ 500 mil em dinheiro transportados por passageiro de ônibus na BR 262
PRF apreendeu R$ 500 mil em espécie, transportados dentro de mochila por passageiro de ônibus Divulgação/PRF

Um passageiro de ônibus foi detido ao transportar R$ 500 mil em espécie, dentro de uma mochila, na madrugada desta quarta-feira (24). O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização, realizada na rodovia BR 262, em Brejetuba, na região do Caparaó do Espírito Santo.


Inicialmente, o homem informou que carregava apenas roupas e objetos pessoais, mas o dinheiro foi encontrado dentro de uma sacola entre os itens. Ele disse ter saído de Brasília (DF) com destino a Vitória (ES) e alegou que usaria a quantia para comprar uma caminhonete Land Rover Evoque, de modelo lançado no ano de 2015 ou 2016.


No entanto, a justificativa levantou suspeitas porque o valor transportado era superior ao preço de mercado do veículo. Além disso, o passageiro não soube informar quem seria o vendedor nem onde a negociação ocorreria.


O homem também afirmou ser dono de uma empresa de factoring — companhia que compra direitos de recebimento de créditos outras empresas — e disse que o dinheiro era proveniente da atividade, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem dos recursos nem conseguiu informar dados básicos da empresa, como CNPJ e endereço.


Diante das inconsistências, o valor foi apreendido e o suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, já que não foram identificados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mandado de prisão

Motorista que atropelou representante comercial em Cariacica é preso

Publicado em 24/06/2026 às 14:33
Imagens de Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, divulgadas pela Polícia Civil após a prisão
Imagens de Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, divulgadas pela Polícia Civil após a prisão Divulgação | PC

O motorista Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, foi preso após ir com o advogado à Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória, nesta quarta-feira (24). A Justiça havia expedido um mandado de prisão contra ele, e foi considerado foragido pela Polícia Civil por não ter sido encontrado em casa nem no local de trabalho.


Alexandre dirigia o carro que atropelou o representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, na madrugada do dia 7 de junho, em Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi arremessada e bateu a cabeça. O motorista fugiu do local, segundo a polícia. Leonardo foi socorrido em estado gravíssimo e morreu nove dias depois.


O advogado Rafael Almeida, responsável pela defesa de Alexandre, afirmou que a apresentação do cliente reforça o compromisso dele com a Justiça e com as investigações.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Novidade

Vila Velha inaugura na quinta (25) o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira

Publicado em 24/06/2026 às 10:20
Parque da Manteigueira Ocimar Moreira | Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha inaugura, na quinta-feira (25), o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, no bairro Glória.


As obras de reestruturação implantaram um modelo de visitação com receptivo estruturado, controle de acesso e circuito atualizado de trilhas e mirantes. O investimento foi de R$ 3,8 milhões. 


Neste primeiro momento, segundo a prefeitura, as visitações não serão abertas ao público em geral. O acesso será destinado exclusivamente a estudantes de escolas da rede municipal mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).


O local, criado em 1992, possui área de 162 hectares de Mata Atlântica e manguezal. 

Parque da Manteigueira será inaugirado nesta quinta-feira (25) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em cafezal

Homem suspeito de atirar em mulher por ciúmes é preso em Iúna

Publicado em 24/06/2026 às 09:27
Suspeito foi preso em plantação de café
Suspeito foi preso pela Polícia Civil em plantação de café, onde trabalhava Crédito: Polícia Civil

Um homem de 40 anos, investigado por tentar matar uma mulher nas proximidades de uma borracharia em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (23). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes.

 

Segundo o titular da Delegacia de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca Júnior, a vítima foi baleada no dorso e teve lesões superficiais no glúteo. A mulher chegou a ficar internada por uma semana. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido no Córrego da Serrinha, zona rural do município, em uma lavoura de café onde ele estava trabalhando.

 

Após os procedimentos na Delegacia de Polícia de Iúna, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Coqueiral de Itaparica

Mulher esfaqueia ex-marido após ser agredida em Vila Velha

Publicado em 24/06/2026 às 09:01
Moradores encontraram uma faca ensanguentada e o chão com marca de sangue no prédio onde mulher esfaqueou o ex-marido
Archimedis Patrício

Uma mulher, de 40 anos, esfaqueou o ex-marido, de 43, após ser agredida em um prédio localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (24).


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que viu o homem chutar a vítima diversas vezes, por volta das 5h. Mesmo após a mulher cair no corredor do prédio, as agressões continuaram. Segundo o relato inicial, o agressor não apresentava ferimentos naquele momento.

A confusão continuou e a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem já ferido. Ele recebeu atendimento do Samu/192 e foi levado para o hospital.


Uma vizinha que mora no mesmo andar do ex-casal disse que há histórico de brigas entre os dois. O caso será investigado pela Polícia Civil. O caso será investigado pela Polícia Civil e, até o momento, não houve prisões.


(Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta)

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Mikaella Mozer

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Sul capixaba

Jovem de 20 anos morre em acidente entre moto e carro em Itapemirim

Publicado em 23/06/2026 às 18:28
Motociclista de 20 anos foi socorrida após acidente em Itapemirim, mas morreu na manhã seguinte
Montagem | Redes sociais

Uma jovem de 20 anos morreu após um acidente entre a moto que ela pilotava e um carro no bairro Itaipava, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). A identidade dela não foi divulgada. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que seguia pela Avenida Itapemirim quando a motociclista, que estava no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a lateral direita do veículo.


A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Evangélico de Itapemirim. A morte dela foi confirmada nesta terça-feira (23). O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Sul capixaba

Detentos que fugiram de presídio em Marataízes são recapturados

Publicado em 23/06/2026 às 16:48

Dois detentos que haviam fugido do Centro de Detenção Provisória de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, foram recapturados pela Polícia Civil.


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos, quebraram o cadeado da cela e fugiram na madrugada. Na tarde do mesmo dia, eles foram localizados e levados de volta ao presídio. 


O delegado Thiago Viana informou que a dupla estava escondida na casa de um amigo, no bairro Barra do Itapemirim. O morador não foi detido por ter colaborado com a ação policial e permitido a entrada da equipe no imóvel.


A Sejus informou que Diego foi preso em 9 de abril de 2025 por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Já Luiz Guilherme foi preso em 11 de junho de 2025 por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Vitória

Corrida dos Bombeiros muda trânsito na Enseada do Suá no domingo (28)

Publicado em 23/06/2026 às 16:22
Ruas e avenidas da Enseada do Suá serão interditadas para a 12ª Corrida dos Bombeiros
Ruas e avenidas da Enseada do Suá serão interditadas para a 12ª Corrida dos Bombeiros Divulgação/CBMES

Ruas e avenidas da Enseada do Suá, em Vitória, terão o trânsito alterado no próximo domingo (28) para a realização da 12ª Corrida dos Bombeiros. Segundo a Guarda Municipal, algumas interdições começam ainda na madrugada.

Confira as interdições

  • Rua Tenente Mário Francisco Brito: o trecho entre o portão do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e a Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, ficará totalmente interditado das 3h às 12h.

  • Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes e Rua Clóvis Machado: interdições parciais, das 6h às 9h30.

Equipes da Guarda vão auxiliar na organização do trânsito. As vias serão liberadas conforme a passagem dos atletas.

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