Enem 2023: portões são fechados e inscritos testam seus conhecimentos

Os portões dos locais do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (12), foram fechados às 13 horas. A partir daí, os alunos terão até as 18h30 para concluir as questões que envolve conhecimentos em Ciências da Natureza e Matemática. Mais de 70 mil se inscreveram no Espírito Santo.

A equipe de A Gazeta acompanhou a manhã deste segundo dia de prova e registrou gente chegando cedo, momentos de oração e a tradicional correria minutos antes do fechamento dos portões. Nos locais de provas, também surgiram histórias de candidatos que não puderam fazer o exame porque estavam sem identidade ou porque apresentaram documentação errada.