Jovem leva marmita para não se atrasar para o 2° dia de prova do Enem

Para não chegar atrasada na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a estudante Ana Carolina Santos da Silva decidiu levar uma marmita de macarrão para almoçar no local onde faz o segundo dia de prova. Como sobremesa, levou uma paçoca.

Ana saiu do bairro de São Pedro, em Vitória, para fazer o teste na Faesa, na Avenida Vitória A candidata comenta que sua manhã foi corrida e não deu tempo para almoçar, por isso, levou a quentinha."Tava tudo muito corrido, não ia dar tempo de eu almoçar. Aí minha mãe mandou eu trazer a marmita e chegar aqui e comer", disse Ana, que fará o Enem apenas para treino, já que está ainda no segundo ano do ensino médio.