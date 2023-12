Dono de bar é morto a tiros por criminosos encapuzados em Sooretama

Um comerciante foi assassinado a tiros dentro do próprio bar no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do crime se deparou com Ronaldo Dionísio de Moura, de 62 anos, já sem vida, caído ao chão atrás do balcão do estabelecimento.