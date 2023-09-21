Distribuidora de bebidas em Vila Velha lavava dinheiro do tráfico

Seis pessoas, algumas delas identificadas por envolvimento em ataques, foram presas durante a ação. A operação - que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) - teve objetivo de prender traficantes e assassinos da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nos bairros Rio Marinho, Jardim Marilândia e Cobilândia. Além disso, cumpriu mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão.