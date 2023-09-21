Polícia faz operação para prender membros da facção TCP em Vila Velha

Foram cumpridos mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas, algumas delas identificadas por envolvimento em ataques. Uma distribuidora de bebidas que realizava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas foi fechada e todo o material foi apreendido. A operação é da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), coordenada pelo delegado Romualdo Gianordolli, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).