Polícia faz operação para prender membros da facção TCP em Vila Velha

A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Hammerfall em bairros de Vila Velha. A ação tinha objetivo de prender traficantes e assassinos da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nos bairros Rio Marinho, Jardim Marilândia e Cobilândia.
Foram cumpridos mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas, algumas delas identificadas por envolvimento em ataques. Uma distribuidora de bebidas que realizava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas foi fechada e todo o material foi apreendido. A operação é da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), coordenada pelo delegado Romualdo Gianordolli, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
Detalhes sobre as prisões e investigação serão divulgados pela Polícia Civil somente em entrevista de imprensa, marcada nesta sexta-feira (22).