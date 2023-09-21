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Operação Hammerfall

Polícia faz operação para prender membros da facção TCP em Vila Velha

Ação visava prender traficantes e assassinos da facção, com atuação nos bairros Rio Marinho, Jardim Marilândia e Cobilândia, em Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 set 2023 às 07:31

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 07:31

Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Hammerfall em bairros de Vila Velha. A ação tinha objetivo de prender traficantes e assassinos da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nos bairros Rio Marinho, Jardim Marilândia e Cobilândia.
Foram cumpridos mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas, algumas delas identificadas por envolvimento em ataques. Uma distribuidora de bebidas que realizava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas foi fechada e todo o material foi apreendido. A operação é da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), coordenada pelo delegado Romualdo Gianordolli, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
Detalhes sobre as prisões e investigação serão divulgados pela Polícia Civil somente em entrevista de imprensa, marcada nesta sexta-feira (22). 

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