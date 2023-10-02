Defesa Civil interdita casa que pegou fogo em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na casa moram três pessoas - pai, mãe e filho - e dois cachorros. A família não se feriu e um dos animais saiu ileso. O outro, porém, morreu queimado.

Segundo a Defesa Civil, que esteve no local do incêndio, a casa foi interditada após uma avaliação técnica da equipe. Um relatório será feito e entregue à proprietária da residência. As causas ainda são desconhecidas.