Moradores reclamam de fila para conseguir consulta em posto de Cachoeiro

“Minha irmã foi lá para pegar uma senha para nossa mãe e o filho. Viu aquela fila grande e desistiu. Tem o dia do mês para agendar a consulta para o mês todo. Por isso, dá esse tumulto todo. Falta organização”, comentou a moradora, que preferiu não se identificar.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim disse que não há distribuição de senhas. “Todos os dias úteis é possível a marcação de consulta. A agenda de marcação é aberta e nesse caso ficou disponível para marcação para todas as pessoas que estavam na fila na unidade. A situação mostrada foi atípica e foi contornada’, informou o município, por nota.