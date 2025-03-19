Criança fica ferida em acidente envolvendo ônibus e bicicleta em Vitória

Um vídeo enviado por quem estava no local mostra a criança montada em uma bicicleta e caída ao lado do ônibus. Moradores no entorno se aglomeraram em volta de onde ocorreu a batida e é possível ouvir uma pessoa chorando na gravação. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Infantil. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Ninguém que estava no ônibus se feriu.