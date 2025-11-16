Corpo de homem é encontrado em tanque de ácido de empresa no ES

Um homem foi encontrado morto em um tanque de ácido na área de uma empresa, cujo nome não foi informado pela polícia, no distrito de Aracuí, em Castelo, região Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h deste sábado (15) e realizou a remoção dos restos mortais.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Castelo. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passarão por exames para identificação e determinação da causa da morte.

O laudo pericial deve ser emitido em até 10 dias, prazo que pode ser prorrogado. Dependendo da necessidade de exames específicos como DNA, toxicológicos ou histopatológicos, o processo pode levar de 30 a até 90 dias.