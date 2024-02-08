Contêiner cai de carreta e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Um contêiner caiu de uma carreta e deixou o trânsito complicado na Rodovia do Contorno (km 93), na altura do bairro Nova Brasília, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 6h e não houve feridos.

O contêiner foi retirado da pista por volta de 11h50 e a pista foi totalmente interditada para a operação. Recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. A Polícia Rodoviária Federal foi procurada por A Gazeta, um dos motivos que podem ter causado a queda da estrutura é por ela não ter sido travada na carreta. O trânsito na via já foi liberado.