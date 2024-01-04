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Transtorno

Chuva forte provoca alagamento no Centro de Linhares; veja vídeo

Publicado em

04 jan 2024 às 17:41
A chuva forte que atinge o Espírito Santo provoca alagamentos em Linhares. A Avenida Augusto Pestana, localizada no Centro do município do Norte do Estado, ficou completamente alagada na tarde desta quinta-feira (4). Em um vídeo recebido pela produção da TV Gazeta, é possível notar que a água chegou a cobrir boa parte dos pneus dos carros que estavam estacionados no local. De acordo com populares que frequentam a região, os alagamentos são constantes na via. 
O aviso laranja para chuvas intensas, válido para todas as cidades do Espírito Santo, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira. Desde o início da semana, o tempo no Estado tem sido influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A empresa de meteorologia Climatempo prevê que esse sistema vai provocar chuvas intensas no território capixaba, pelo menos, até domingo (7).
A Prefeitura de Linhares informou, por nota, que o alagamento de algumas ruas e avenidas no Centro da cidade aconteceu devido ao grande volume de chuva, que caiu em um curto espaço de tempo, mas que "em poucos minutos a água foi escoada pela rede pluvial".
Segundo a prefeitura, "cerca de R$ 30 milhões foram investidos em obras de macrodrenagem nos bairros Centro, Shell e Três Barras". Ainda conforme a administração municipal, foi detectado na tarde de quinta-feira o entupimento de algumas galerias, por isso, pediu aos moradores para descartarem de forma correta o lixo.

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Mariana Lopes

Estagiária / [email protected]
Mariana Lopes
Acidente

Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Publicado em 10/04/2026 às 12:00
Acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem de 48 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (10), na BR 482, nas proximidades da localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que estava no banco do carona ficou ferida.
Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o Citroën C3 perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco de pedras às margens da pista. Havia um casal no veículo. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local, de acordo com a Polícia Militar. A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Transtorno

Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 11:39
Um forte temporal que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deixou ruas alagadas no balneário de Guriri na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, os pontos mais afetados foram trechos das avenidas Esbertalina e Central. 
Ainda de acordo com o município, foram utilizadas bombas para drenar a água acumulada e, antes do amanhecer, todos os pontos de alagamento já haviam sido resolvidos. Não houve registro de ocorrências graves. 
A administração municipal disse que, em pouco tempo, choveu quase metade do volume previsto para todo o mês de abril. No entanto, não informou o volume de chuva que atingiu a cidade.
A prefeitura informou que a cidade segue em alerta para temporal. A previsão é de chuva forte ao longo da tarde e da noite desta sexta-feira (10), com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e acumulados que podem chegar a 50 milímetros no dia. As condições aumentam o risco de novos alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas. As equipes seguem em monitoramento constante para garantir a segurança da população.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Risco de transtornos

Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo

Publicado em 10/04/2026 às 11:10
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (10), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso abrange 73 municípios, deixando de fora apenas cinco cidades localizadas no extremo Sul do Estado.
Para as regiões sob alerta, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, no período das 8h35 às 23h59 desta sexta-feira. As únicas cidades capixabas que não receberam o aviso são: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, entre sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de um sistema frontal no oceano mantém a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo. Há previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, queda pontual de granizo e ventos intensos. Essas condições podem provocar transtornos, como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sem feridos

Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 10:49
Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e teve parte da lataria destruída na noite de quinta-feira (9), no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma rua atrás do batalhão quando as chamas começaram. Até o momento, não foi possível identificar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.
Em vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta, a viatura aparece parada atrás de um caminhão, que também teve a parte traseira atingida pelo fogo. Um dia após o ocorrido, o carro foi novamente filmado, desta vez com os vidros quebrados, parte do painel derretido devido ao calor e a lataria carbonizada.
A PM informou que uma perícia será realizada na manhã desta sexta-feira (10). A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as causas do incêndio e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari

Publicado em 10/04/2026 às 10:16
Delegacia de Guarapari
Delegacia Regional de Guarapari, onde vítima registrou o caso Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 44 anos foi preso no Centro de Guarapari, suspeito de furtar a própria avó, uma idosa de 85 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia no dia 9 de março para relatar que o neto havia pegado seu aparelho celular e, utilizando aplicativos bancários, realizou transferências via Pix sem sua autorização, totalizando cerca de R$ 38 mil.
Após perceber a movimentação indevida, a idosa conseguiu bloquear os aplicativos bancários por meio do suporte da instituição financeira, evitando novos prejuízos. 
“As diligências apontaram que o suspeito, que possui histórico de crimes patrimoniais, teria se aproveitado da relação de confiança com a vítima para cometer o crime. Há indícios, ainda, de que ele vinha promovendo a dilapidação do patrimônio da avó”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Rafael Gobbi.
A prisão ocorreu na última quarta-feira (8). O investigado — que não está tendo o nome divulgado para que a vítima não seja identificada — será indiciado por furto qualificado mediante abuso de confiança. O inquérito policial está em fase de conclusão.

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Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Operação

Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

Publicado em 10/04/2026 às 09:40
Operação policial flagra tráfico, apreende drogas e prende suspeitos em Marataízes
Operação policial flagra tráfico, apreende drogas e prende suspeitos em Marataízes Crédito: Divulgação | PCES
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde de quinta-feira (9), durante uma operação da Polícia Civil no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Além de entorpecentes, os agentes apreenderam uma metralhadora calibre 9 milímetros de fabricação caseira.
De acordo com o titular da Delegacia de Marataízes, delegado Thiago Viana, o local onde os suspeitos foram detidos funcionava como ponto de distribuição de drogas. “Ao notarem a presença policial, os envolvidos tentaram fugir, mas dois homens foram rapidamente contidos, enquanto um adolescente, já identificado nas investigações, conseguiu escapar do cerco”, informou.
A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Marataízes. No local, foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack de diferentes tamanhos, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo das drogas.
Segundo a Polícia Civil, um dos presos exerce papel de liderança no tráfico na região conhecida como Rua da Bacia e possui reincidência no sistema penitenciário.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

Publicado em 10/04/2026 às 09:29
Obras para drenagens interdita Avenida Argentina, em São Mateus
Obras para drenagens interdita Avenida Argentina, em São Mateus Crédito: Google Maps
As obras de drenagem realizadas para solucionar problemas de alagamento em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, interditaram a Avenida Argentina, que dá acesso à BR 101, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, a interdição foi necessária para permitir a chegada de carretas que transportam peças de concreto utilizadas na obra de reparo da ladeira que liga os bairros Vila Nova e Vila Verde.
A Prefeitura de São Mateus destacou que os trabalhos devem se estender ao longo de toda a manhã, e a orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas, trafegando pelas ruas Venezuela, Uruguai, Paraguai e outras vias adjacentes.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
É um menino

Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra

Publicado em 10/04/2026 às 09:07
Bebê nasce dentro de carro de aplicativo na Serra
Bebê nasce dentro de carro de aplicativo na Serra Crédito: Divulgação/Altair Dantas
A sexta-feira (10) começou de forma inesperada para o motorista de aplicativo Altair Dantas, na Serra. Ele ajudou no parto de um bebê dentro do próprio carro, durante uma corrida. Ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Altair contou que mora na região de Jacaraípe e havia aceitado uma corrida com destino ao hospital. 
"Quando cheguei, a mulher já estava quase ganhando o bebê. Assim que ela entrou no carro, a bolsa estourou. Fiquei até assustado, mas a mãe estava tranquila. O bebê nasceu ali mesmo e já saiu chorando. Foi uma emoção", relatou.
Segundo o motorista, o recém-nascido é um menino e, apesar do susto, mãe e filho passam bem.
"Fiquei tão feliz. Ganhei meu dia", finalizou.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Pedem sinalização

Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Publicado em 09/04/2026 às 19:57
Comovidos pelo atropelamento de uma adolescente de 13 anos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, vizinhos, parentes e amigos da garota se reuniram no local do acidente, no início da noite de quinta-feira (9), para orar e reivindicar por mudanças na sinalização.
A menina está internada em estado grave após ser atingida por um carro nesta manhã, quando ia para a escola com avó. Ela atravessava a via num trecho entre Santa Lúcia e Gurigica, a cerca de 150 metros de um semáforo com faixa de pedestres. A vítima não será identificada em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
O protesto não afetou o trânsito, já que os manifestantes esperavam o semáforo fechar para ir para o meio da avenida com cartazes pedindo faixa de pedestres nas proximidades do local do acidente, além de mais atenção dos motoristas. A mobilização foi finalizada por volta de 19h20.
Kemilly Barbosa Lima, vizinha da vítima, deu entrevista para o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, e reclamou da ausência de passagem apropriada para quem sai do bairro Gurigica. "Eu moro aqui e quero atravessar. Para isso, preciso ir até algum dos semáforos que ficam longe da saída do bairro. Aqui, onde atravessamos, não existe um (sinal). Quando não é carro, são as bicicletas elétricas também. Não temos segurança nem para passar na ciclofaixa. Queremos a nossa faixa de pedestre", desabafou.

Pedido de oração

Além de protestar, também foi realizado um círculo de oração pela vida da garota, que está internada no Hospital Infantil, em Bento Ferreira, na Capital capixaba.
Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a menina está com edema cerebral, múltiplas fraturas, órgãos internos feridos e passou por quatro horas de cirurgia. No procedimento, foi necessário mexer no fêmur e retirar o baço. Uma amiga da família contou que o rim dela ainda está sendo avaliado, assim como a necessidade de cirurgia na perna.
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

Duas versões

Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e, na altura de um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.
Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Testemunhas afirmaram que a estudante foi arremessada por alguns metros.
Já uma amiga negou a versão do condutor. Ela falou que o sinal estava vermelho quando o motorista ultrapassou um outro automóvel, não respeitou a sinalização e atropelou a menina. O motorista foi liberado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar após fazer o teste do bafômetro.
A Prefeitura de Vitória foi demandada sobre os pedidos dos manifestantes. Quando houver retorno, a matéria será atualizada. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Foragido da Justiça

Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES

Publicado em 09/04/2026 às 16:43
Um condenado por estuprar a enteada de 11 anos foi preso em Vitória, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Ele era foragido do  Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas desde 2021 e foi localizado pela Guarda Municipal na rodoviária da capital capixaba.
A corporação informou que o homem de 41 anos morava havia cerca de dois meses no Espírito Santo. Ele confessou ter deixado Alagoas devido ao mandado de prisão pela condenação a 11 anos e seis meses de reclusão. Segundo a Guarda, o homem estava prestes a embarcar em um ônibus da linha Rio de Janeiro-Maceió.
O condenado foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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