Chuva forte provoca alagamento no Centro de Linhares; veja vídeo

A chuva forte que atinge o Espírito Santo provoca alagamentos em Linhares. A Avenida Augusto Pestana, localizada no Centro do município do Norte do Estado, ficou completamente alagada na tarde desta quinta-feira (4). Em um vídeo recebido pela produção da TV Gazeta, é possível notar que a água chegou a cobrir boa parte dos pneus dos carros que estavam estacionados no local. De acordo com populares que frequentam a região, os alagamentos são constantes na via.

O aviso laranja para chuvas intensas, válido para todas as cidades do Espírito Santo , foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira. Desde o início da semana, o tempo no Estado tem sido influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A empresa de meteorologia Climatempo prevê que esse sistema vai provocar chuvas intensas no território capixaba, pelo menos, até domingo (7).

A Prefeitura de Linhares informou, por nota, que o alagamento de algumas ruas e avenidas no Centro da cidade aconteceu devido ao grande volume de chuva, que caiu em um curto espaço de tempo, mas que "em poucos minutos a água foi escoada pela rede pluvial".