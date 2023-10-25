Chuva alaga ruas e distrito de Cachoeiro de Itapemirim; veja vídeo

O tempo fechou rapidamente e a chuva forte começou por volta de 12h, durando cerca de uma hora. Foram registrados alagamentos na Avenida Jones dos Santos Neves, assim como da rotatória do bairro Gilberto Machado até a Rua Antônio Penedo. No Centro, comerciantes estavam apreensivos e com medo de que a água ultrapassasse a calçada e chegasse aos estabelecimentos.