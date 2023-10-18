ES recebe novo alerta de chuvas intensas; veja cidades

O 'calorão' pode dar lugar a uma chuva intensa em pelo menos 58 municípios do Espírito Santo, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (18). O aviso, válido até as 10h desta quinta (19), prevê acumulados de até 50 mm por dia, além de ventos de até 60 km/h.