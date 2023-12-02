Casal é preso na Serra suspeito de furtar seis lojas em quatro cidades do ES

Um homem de 44 anos e uma mulher de 37 anos foram presos na noite desta sexta-feira (1), em Laranjeiras, na Serra, suspeito de ter furtado seis lojas em pelo menos quatro municípios do Norte do Espírito Santo. São elas: Linhares, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. No veículo da dupla, os policiais militares encontraram diversos produtos, como bonés, camisas, bermudas, tênis e perfumes.

Durante a ocorrência os militares receberam vídeos de monitoramento dos estabelecimentos furtados e nas imagens, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMES) obtido pela repórter da TV Gazeta, Daniela Carla, o casal é visto usando as mesmas vestimentas do momento da prisão.

Aos policiais, segundo relatado no boletim, a mulher detida informou que os produtos foram “adquiridos de forma ilícita”, que ela entrava nas lojas e subtraia os produtos em um momento de distração dos vendedores, colocando tudo em uma bolsa vazia. O material, em seguida, era levado para o carro do casal. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra.