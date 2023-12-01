Criminosos usam carro para arrombar loja e cometer furto em Cachoeiro

A unidade da loja Americanas Express no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, amanheceu com a fachada danificada após criminosos usarem carro para arrombar a porta de aço do estabelecimento na madrugada desta sexta-feira (1º). O acidente foi provocado por dois homens, que usaram uma Parati para invadir o local e furtar produtos. O veículo usado no crime, segundo a corporação, era roubado. A loja funciona normalmente, apesar do susto.

Imagens de câmera de segurança de um comércio da Rua Bernardo Horta mostram o momento que o motorista da ré e atinge a porta, por volta das 4h10.

Motorista bate loja Americanas em Cachoeiro de Itapemirim para furtar Crédito: Guarda municipal

Segundo registro da Guarda Civil Municipal, na Rua Bernardo Horta, bairro Guandu, a equipe viu o carro, um Volkswagen Parati branco, com sua parte traseira dentro da loja Americanas Express. Dois suspeitos estavam no interior do veículo. Os agentes pediram então para eles saírem, mas apenas um deles acatou.

Um adolescente de 17 anos, que estava no banco do carona, desceu e se entregou. Já o motorista arrancou com o veículo e fugiu, abandonando-o metros à frente, próximo à igreja católica do bairro Santo Antônio. O suspeito fugiu a pé e não foi mais visto. No carro, os agentes encontraram 14 cabides de cor preta.

Bem próximo à loja da Americanas Express, a Guarda também encontrou um Volkswagen Gol estacionado. Segundo informações da central de videomonitoramento da prefeitura, ele havia sido usado para prática de crimes em lojas comerciais no bairro Monte Cristo durante a madrugada e estava circulando no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Os veículos foram removidos para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e o adolescente foi detido. A Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o menor foi levado, e somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.