Casa pega fogo e gato morre em incêndio em Vila Velha

Um incêndio atingiu uma casa na região de Xuri, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (7). Entre os 11 moradores não houve feridos, no entanto, o gato da família não conseguiu fugir e acabou morrendo.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, na casa moravam seis adultos e cinco crianças. O proprietário da residência disse que, provavelmente, o fogo começou no quarto, atingiu o colchão e tomou rapidamente a sala e parte de outros cômodos. A sala e um dos quartos ficaram completamente destruídos.
Os moradores conseguiram fugir e, com ajuda de vizinhos, combateram as chamas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o fogo havia sido controlado.