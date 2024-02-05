Carro e moto pegam fogo após acidente em Vila Velha; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros explicou que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 22h. A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o carro e a moto, sendo que havia ocorrido acidente envolvendo os dois veículos antes do fogo iniciar.

O trabalho de combate e extinção do incêndio foi realizado, sendo a ocorrência deixada aos cuidados da Polícia Militar. Em nota, a Polícia Civil afirmou perícia da Polícia Científica só é acionada em casos de acidente com vítima, e, até o momento, não houve registro de acionamento para o local mencionado.