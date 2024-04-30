Carreta tomba e interdita totalmente a BR 259 em Baixo Guandu

Uma carreta tombou e deixou a BR 259, na altura do km 90, em Baixo Guandu, totalmente interditada na manhã desta terça-feira (30), pouco antes das 9h. Em uma foto é possível ver o veículo ocupando toda a pista e a carga espalhada na rodovia. De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, ao final da manhã, foi realizada a sinalização no local e o trânsito passou a fluir nos dois sentidos.
O condutor do veículo foi identificado como um morador da cidade mineira de Nova Lima, de 39 anos, e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o hospital Sílvio Avidos, na cidade vizinha de Colatina, com lesões consideradas leves.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda não há informações sobre o que causou o acidente, e que um guincho fará a retirada da carreta.