Carreta fica agarrada na Ponte Florentino Avidos e complica trânsito em Colatina

Em nota, a Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Colatina destacou que "vem fazendo alertas aos motoristas, principalmente de caminhões e carretas, para evitarem o Centro da cidade, seja em direção à Capital ou ao Norte do Estado". Além disso, também está reforçado os avisos "sobre a altura máxima permitida na Ponte Florentino Avidos". A Guarda Municipal foi acionada e auxiliou na manobra que possibilitou a retirada da carreta", informou.