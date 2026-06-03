Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Rastreador

Caminhão furtado em pátio de empresa de café no ES é recuperado em MG

Publicado em

03 jun 2026 às 13:38
Caminhão foi furtado em Sapucaia, distrito de Marilândia, e localizado horas depois em Santa Paula, bairro de Governador Valadares (MG)
Caminhão furtado foi localizado com a placa adulterada e sinais de alteração na cor. Reprodução | PMMG

Um caminhão furtado na madrugada desta quarta-feira (3), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, foi recuperado horas depois em Governador Valadares, Minas Gerais. A localização do veículo foi possível graças ao sistema de rastreamento acionado pelo proprietário.


De acordo com a Polícia Militar, o caminhão estava estacionado no pátio de uma empresa de café, no distrito de Sapucaia, quando o crime ocorreu. Após perceber o furto, o dono do veículo utilizou o rastreador e localizou o caminhão abandonado em um posto de combustíveis no bairro Santa Paula, próximo à BR 116, em solo mineiro.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Impressionante

Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Publicado em 03/06/2026 às 19:22
Um acumulado de gelo permaneceu intacto dias após um temporal com queda de granizo atingir cidades do Caparaó do Espírito Santo. O resultado da tempestade em Muniz Freire foi registrado por Rodrigo Paulúcio nesta quarta-feira (3), após quase 48h da queda de granizo. 

"Olha o tanto de gelo que ainda tem", diz o produtor rural no registro (veja vídeo acima). Ele relatou que apenas uma parte da propriedade ainda está com gelo acumulado, mas que é a primeira vez em que algo do tipo acontece na localidade de Itaici. O caso foi confirmado pela prefeitura, que apura os danos causados às plantações atingidas na última segunda-feira (1°).
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Carro capota e casal fica ferido na ES 060 em Itapemirim

Publicado em 03/06/2026 às 18:30

Um carro capotou na rodovia ES 060 no bairro Maraguá, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (3). A Polícia Militar informou que um homem e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu/192. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e estado de saúde das vítimas. 

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Sequência de furtos

Casal suspeito de furtar farmácias em Colatina é detido em Nova Venécia

Publicado em 03/06/2026 às 18:07

Um casal suspeito de praticar uma série de furtos em farmácias de Colatina foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (3), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a PM, os dois estavam em uma motoneta e foram cercados na rodovia enquanto seguiam em direção a São Gabriel da Palha. Com eles, os policiais encontraram diversos cosméticos, roupas, produtos de higiene pessoal e três celulares.


Inicialmente, o casal negou o envolvimento nos crimes. Contudo, ao saberem que haviam sido flagrados por câmeras de videomonitoramento, os suspeitos confessaram os furtos nos estabelecimentos. A mulher revelou ainda que havia mais mercadorias furtadas na residência dela, localizada no bairro Colúmbia, também em Colatina.


Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Nova Venécia. O homem também foi autuado por conduzir a motoneta sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi removido e os materiais apreendidos.


A Polícia Civil informou que os envolvidos estão sendo ouvidos na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia. Segundo a corporação, somente após a conclusão dos depoimentos será definido o procedimento a ser adotado.

Veja Também 

SML de Linhares, no Norte do ES

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Sooretama, no Norte do ES

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital

Cidades do Norte do ES recebem alertas de chuvas intensas; veja quais

Moqueca capixaba

Maior moqueca do mundo é atração de festival no Norte do ES; veja programação

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Serviço

Cariacica ganha nova unidade de saúde; veja atendimentos

Publicado em 03/06/2026 às 14:32
UBS São Geraldo Cariacica
UBS de São Geraldo foi inaugurada na terça-feira (2)
 Claudio Postay | Prefeitura de Cariacica

Cariacica passou a contar com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) inaugurada em São Geraldo na terça-feira (2). A gestão municipal estima atender mensalmente cerca de 3.500 pessoas. 


No local são ofertados consultas médicas de rotina, atendimentos de enfermagem, curativos, aplicações de vacinas, realizações de testes rápidos, aferições de pressão arterial e glicemia e coletas de exames preventivos. Também há trabalhos para desenvolver ações educativas e de conscientização para a comunidade. 


As equipes atuam no acompanhamento das famílias cadastradas, focando na prevenção, no diagnóstico precoce e no monitoramento dos pacientes de todas as idades.

Veja Também 

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada

Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira

Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Estradas

Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves

Publicado em 03/06/2026 às 12:36

Um vídeo gravado dentro do carro que seguia atrás de um caminhão-tanque mostra o momento em que o veículo tombou e pegou fogo na ES 146, em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), próximo à Ponte do Cafundó, via de acesso à localidade de Barra do Batatal, na Região Serrana.


Logo após o tombamento, o motorista do carro parou para ajudar no resgate do caminhoneiro, que recebeu atendimento do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Pouco tempo depois, houve a explosão.


Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura. 

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Caminhão-tanque tomba na pista e explode em Alfredo Chaves

Publicado em 03/06/2026 às 11:30

Um caminhão-tanque com combustível tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (3), na ES 146, na altura da ponte do Cafundó, que dá acesso à localidade de Barra do Batatal, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. 


Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura. 


Imagens de um motorista que seguia atrás da carreta mostram o momento que o caminhoneiro tomba. De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu por volta das 10h. O motorista foi socorrido por uma ambulância do Samu. 

Carreta tomba e explode em Alfredo Chaves
Caminhão-tanque pegou fogo após tombar e trânsito foi interditado no interior de Alfredo Chaves Redes sociais
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Maus-tratos a animais

Quatro cachorros são encontrados mortos com suspeita de envenenamento em Colatina

Publicado em 03/06/2026 às 11:07

Quatro cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento na terça-feira (2), no bairro Vicente Soella, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Os tutores informaram à Polícia Militar que os animais estavam vivos e aparentemente saudáveis até o início da manhã daquele mesmo dia.


Segundo relatos dos tutores, a suspeita é de que os cães tenham ingerido algum alimento envenenado deixado na via pública. Informações anônimas repassadas à PM apontam que uma pessoa não identificada teria jogado ossos contaminados com veneno na rua.


Os animais foram recolhidos pelo Centro de Bem-Estar Animal e encaminhados ao Hospital Veterinário Joaquim Rossi (Unesc) para a realização de exames.


Em nota, a Prefeitura de Colatina informa que acionou a Polícia Civil e a perícia especializada. Segundo o município, um perito criminal veterinário da Polícia Científica virá de Vitória para realizar a necropsia e os exames toxicológicos que deverão identificar a causa das mortes.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vitória

Receita e Polícia Federal fazem buscas em tabacaria na Rua da Lama

Publicado em 03/06/2026 às 09:17
Agentes da Polícia Federal estiveram em tabacaria na Rua da Lama
Agentes da Polícia Federal estiveram em tabacaria na Rua da Lama Fabrício Christ

Agentes da Receita e da Polícia Federal fizeram buscas em uma tabacaria na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta quarta-feira (3). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as equipes ficaram cerca de uma hora dentro do estabelecimento. 


Questionada sobre o caso, a Polícia Federal informou que trata-se da Operação Não Fume, que tem o objetivo de reprimir a entrada e a comercialização ilegal de cigarros em território nacional, incluindo os chamados cigarros eletrônicos.


No Espírito Santo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na região da Grande Vitória, sendo dois em residências e quatro em estabelecimentos comerciais do tipo “tabacaria”.


Foram apreendidos aproximadamente 75 dispositivos eletrônicos para fumar, além de acessórios e essências de origem ilegal. Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e, se for condenado, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão.


A ação, que é nacional, mobilizou mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão no Pará, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.


A Polícia Federal informou que segue com operações de inteligência para identificar os responsáveis pela venda, importação, fabricação e publicidade ilegais de cigarros eletrônicos, que além de desobedecerem a legislação em vigor, ainda propagam a falsa informação de que os cigarros eletrônicos podem ser utilizados, de forma terapêutica, no auxílio às pessoas que pretendem parar de fumar os cigarros convencionais.

Veja Também 

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada

Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira

Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Socorro por helicóptero

Criança sofre queimaduras graves em acidente doméstico em Cachoeiro

Publicado em 03/06/2026 às 09:13
Criança de 7 anos vítima de queimaduras em Cachoeiro de Itapemirim
Menina de 7 anos precisou ser transferida para receber tratamento no Hospital Infantil, em Vitória. Divulgação/ Notaer

Uma menina de 7 anos sofreu graves queimaduras após um acidente doméstico em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). Por conta do estado de saúde, a criança foi transferida para receber atendimento na Grande Vitória com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).


Segundo relatos iniciais à equipe do Notaer, o acidente teria acontecido após a criança manusear fogo próximo a um recipiente com combustível. A menina se feriu gravemente na face e nos membros superiores. Ela precisou ser intubada pela equipe médica ainda em Cachoeiro de Itapemirim para garantir a estabilização para o transporte de alta complexidade.


A aeronave pousou em Vitória durante a tarde e a paciente ficou sob cuidados da equipe multidisciplinar do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. A unidade é referência no Estado para o tratamento de queimaduras em crianças.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Publicado em 03/06/2026 às 08:19

Um motociclista morreu em um acidente com um ônibus do Sistema Transcol no quilômetro 289,6 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (3). Apllicativos de navegação mostram trânsito intenso desde Santana até Flexal II, no sentido Serra, e de Nova Rosa da Penha até Planeta, em Cariacica, na direção contrária. 


Questionada sobre a ocorrência, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, informou que a faixa 2 da pista foi interditada e o tráfego flui por desvio na faixa 1. 


Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), Polícia Científica e recursos da Ecovias Capixaba estiveram no local. 


A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), já que um ônibus se envolveu no acidente, e aguarda retorno. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro

Para ganhar do CDI, esqueça o CDI

Imagem de destaque

A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado

Imagem de destaque

Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados