Caminhão desgovernado atinge posto de molas em Santa Maria de Jetibá

Não havia outros veículos ou pedestres na frente do caminhão. Após a batida, ainda foi possível ver uma espécie de faísca, como um princípio de incêndio.

Procurada pela reportagem, a perícia da Polícia Científica informou que só é acionada em casos de acidente com morte. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá informou que não esteve no atendimento da ocorrência.