Caminhão desgovernado atinge posto de molas em Santa Maria de Jetibá

Um motorista perdeu o controle da direção de um caminhão e bateu forte na estrutura de um posto de molas – responsáveis por fazer instalações, revisões e manutenções em veículos de carga – no bairro São Luis, em Santa Maria de Jetibá, na noite de quarta-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o veículo, já fora de controle, saindo do asfalto e entrando na direção da calçada e do posto.
Não havia outros veículos ou pedestres na frente do caminhão. Após a batida, ainda foi possível ver uma espécie de faísca, como um princípio de incêndio.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que o condutor seguia para o centro da cidade quando perdeu o controle. O caminhoneiro, um homem de 48 anos que não teve o nome informado, bateu também em veículos que estavam estacionados. O motorista foi socorrido pelo Samu ao Hospital Evangélico, no mesmo município. A PM foi ao hospital, mas o motorista estava em atendimento médico e não foi possível coletar o relato dele.
Procurada pela reportagem, a perícia da Polícia Científica informou que só é acionada em casos de acidente com morte. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá informou que não esteve no atendimento da ocorrência.