Caminhão com cana perde o controle e tomba em Presidente Kennedy 

Carga foi derrubada após acidente foi no fim da manhã desta quarta-feira (23).

Um caminhão carregado com cana-de-açúcar tombou, na manhã desta quarta-feira (23), em Presidente Kennedy, no Sul do Estado.

De acordo com informações da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o acidente foi por volta das 11 horas, na rodovia ES 060, e o veículo tombou após o motorista perder o controle em uma curva.