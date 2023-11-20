Calorão dá trégua no ES e semana tem previsão de chuva e temporais

Após vários dias com alerta de perigo para onda de calor, o Espírito Santo começou a semana sem o aviso vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e com previsão de chuva e temporais. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a instabilidade no tempo está prevista, pelo menos, para esta segunda (20) e terça-feira (21).
Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado. A partir do final da tarde, as chuvas avançam pelas demais áreas das montanhas capixabas, Grande Vitória e parte da Região Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas apenas no Litoral Sul.
A instabilidade diminui na terça-feira (21). Previsão de chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte, com tempo aberto nos demais horários. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões Sul e Serrana próximas ao Caparaó. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A quarta-feira (22) deve ser de tempo aberto em todo o Estado, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.