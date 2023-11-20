Calorão dá trégua no ES e semana tem previsão de chuva e temporais

Raios durante tempestades no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado. A partir do final da tarde, as chuvas avançam pelas demais áreas das montanhas capixabas, Grande Vitória e parte da Região Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas apenas no Litoral Sul.

A instabilidade diminui na terça-feira (21). Previsão de chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte, com tempo aberto nos demais horários. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões Sul e Serrana próximas ao Caparaó. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.