Ataque diante do Samu: briga por conserto de moto termina em morte no Sul do ES

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).
De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.
O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e que aparelhos eletrônicos sejam evitados durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Afonso Cláudio
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Anchieta
Aracruz
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Brejetuba
Cariacica
Colatina
Conceição da Barra
Domingos Martins
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guarapari
Ibiraçu
Itaguaçu
Itarana
Jaguaré
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marechal Floriano
Marilândia
Montanha
Mucurici
Nova Venécia
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Ponto Belo
Rio Bananal
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São Mateu
São Roque do Canaã
Serra
Sooretama
V
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória
A chuva forte deste sábado (17) provocou alagamentos pontuais Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, no Sul do Espírito Santo. Em Castelo, também na região, uma moradora registrou chuva de granizo em Patrimônio do Ouro, na zona rural do município.
O temporal começou por volta das 17h20 em Patrimônio do Ouro. Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a moradora Karolayne Piassi contou que a chuva de granizo começou logo depois e durou cerca de oito minutos. Segundo ela, não houve registro de danos na região.
Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Jones dos Santos Neves e nos bairros Gilberto Machado e Aeroporto. Já em Muqui, apesar da chuva forte, não houve registro de ocorrências. O nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal, conforme as informações divulgadas.
Uma ambulância da Prefeitura de Linhares saiu da pista na tarde deste sábado (17), na estrada de acesso ao balneário de Povoação, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o motorista tentou desviar de um animal solto na via durante uma chuva intensa e perdeu o controle do veículo.
Não havia pacientes na ambulância no momento do acidente, e o motorista não sofreu ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi temporariamente afastado das funções após a ocorrência.
Para manter o atendimento aos moradores de Povoação, outra ambulância, conduzida por um segundo motorista, foi deslocada para a comunidade.
Um temporal com granizo provocou alagamentos em ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e derrubou o portal de entrada do balneário de Pontal do Ipiranga na tarde deste sábado (17). Moradores do bairro Aviso registraram a queda de pedras de gelo durante a chuva.
No Residencial Mata do Cacau, uma moradora contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, que ouviu um barulho diferente no telhado durante a precipitação. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou pedras de granizo, mas o gelo já estava derretendo quando pegou uma delas. Apesar do fenômeno, não houve registro de prejuízos aos moradores do residencial.
Segundo boletim da Defesa Civil de Linhares, a ventania derrubou o portal localizado na entrada principal de Pontal do Ipiranga, na Primeira Avenida. Equipes da Secretaria Municipal de Obras removeram a estrutura. Durante o trabalho, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado poucos minutos depois.
Também foram registrados pontos de alagamento em algumas localidades do município, sem maiores transtornos. Equipes municipais atuaram na limpeza de galerias pluviais. A Defesa Civil informou que emitiu dois alertas neste sábado para o risco de chuva intensa, raios e granizo e que continua monitorando as condições climáticas e possíveis ocorrências.
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a moto que pilotava em um cavalo solto na ES 289, nas proximidades da comunidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o animal também ficou ferido.
De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento pela região quando encontraram o acidente. Conforme as informações apuradas no local, o adolescente seguia do bairro Baixa Bonita em direção à BR 101 quando se deparou com o cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão.
O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico. Ele estava acompanhado do padrasto.
O proprietário do cavalo não foi localizado. Como o animal permaneceu ferido na pista, a prefeitura foi acionada para fazer a remoção, e ele ficou sob os cuidados do município. Segundo a PM, as medidas administrativas de trânsito cabíveis foram adotadas.
Parágrafo.
Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.
O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
Um homem, suspeito de furtar um estabelecimento em Piúma, no
litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da
Polícia Militar na madrugada deste sábado (17) no bairro Itaputanga. O suspeito
fugiu a pé pulando muros de imóveis e tentou esfaquear um policial, que atirou
contra ele.
De acordo com a polícia, durante patrulhamento, a equipe visualizou
um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em
crimes violentos em Minas Gerais e que teria fugido para Piúma. De acordo com
os relatos, ele também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento no
município.
Na abordagem, segundo relato da PM, o homem fugiu a pé, pulando muros de imóveis. Depois, sacou uma faca e avançou na direção de um policial. O militar atirou, de acordo com a corporação, para conter a agressão.
Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de
socorro e, depois, encaminhou o suspeito ao pronto-socorro do hospital, mas ele não
resistiu. A faca foi apreendida e levada à delegacia.
A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu mais um alerta de tempestade para todo o Espírito Santo para este sábado (17). A empresa de meteorologia acrescentou o aviso de perigo – alerta laranja – de tempestade, um grau acima do alerta amarelo de temporal que já tinha sido anunciado na sexta-feira (16).
Conforme o Inmet, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h e ter queda de granizo. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Caso a população precise de ajuda, pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).
Parte de uma parede na escada de acesso ao segundo piso do Shopping Vitória se desprendeu na noite desta sexta-feira (16). Pessoas que estavam na praça de alimentação relataram ter ouvido um barulho muito alto e se assustado no momento da queda. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido.
A equipe de operações e manutenção isolou a área e avalia o local para definir as providências necessárias. Em nota, o Shopping Vitória informou que o acesso permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança.
Moradores de diferentes bairros da Grande Vitória registraram panelaços durante a sabatina da TV Globo ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta sexta-feira (16). Entre os locais com relatos da manifestação estão Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro de Vitória, além de Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, em Vila Velha.
O movimento também foi observado em outras regiões do país, com relatos de manifestações durante a participação do candidato na sabatina. O panelaço é uma forma de manifestação popular frequentemente utilizada como protesto e pode ser realizado de janelas, varandas e dentro das residências.