Vias próximas ao Kleber Andrade serão interditadas para show do Luan Santana

Vias próximas ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, serão interditadas a partir do meio-dia deste sábado (17) para o show do cantor Luan Santana. Os bloqueios permanecerão até a manhã de domingo (18).
Segundo a Guarda Municipal, as mudanças buscam garantir a segurança e facilitar o acesso do público ao estádio. Equipes da corporação e da Inspetoria de Trânsito estarão na região para orientar motoristas e pedestres.
Confira as vias interditadas:
- Avenida Kleber Andrade, da rotatória até a Avenida Mário Gurgel;
- Rua Rio Branco;
- Rua Gervásio Dalcol;
- Rua Santa Catarina;
- Rua Waldemar Siepiersky.