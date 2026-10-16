Carro em chamas na Terceira Ponte dá nó no trânsito de Vitória

O incêndio em um carro na Terceira Ponte travou completamente o trânsito em Vitória no final da tarde desta sexta-feira (16).





Aplicativos de mobilidade, como o Waze e o Google Maps, mostram uma mancha vermelha de congestionamento pelos principais acessos à ponte. Avenidas importantes como a Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e a Nossa Senhora da Penha registram tráfego praticamente parado.





A interdição ocorreu das 16h15 às 17h10, próximo ao horário em que muitos motoristas iniciam o trajeto de volta para casa rumo a Vila Velha. Segundo a Ceturb-ES, a paralisação do tráfego foi necessária por medida de segurança durante o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.