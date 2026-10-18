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No Equador

Padre morre após ser atingido por cruz em missa transmitida ao vivo

Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdot

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 14:01

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 out 2026 às 14:01
Padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa, em Guaiaquil, no Equador
Padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa, em Guaiaquil, no Equador Divulgação

Um padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo nas redes sociais no sábado, 17. O incidente ocorreu em Guaiaquil, no Equador, e vitimou o padre Patricio Sánchez Molinari. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guaiaquil em nota no Instagram no sábado.

Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdote enquanto ele celebrava a cerimônia na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região sul da cidade.

Após ser atingido, o padre foi socorrido por fiéis que estavam no local. Segundo o jornal equatoriano El Comercio, não há informações sobre o que teria causado o desabamento da cruz.

No comunicado compartilhado no Instagram, a Arquidiocese prestou condolências aos redentoristas, congregação religiosa do qual o sacerdote fazia parte, e aos amigos e familiares de Patricio Molinari. A nota foi assinada pelo Cardeal Luis Cabrera Herrera, arcebispo de Guaiaquil.

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