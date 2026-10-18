Padre morre após ser atingido por cruz em missa transmitida ao vivo

Um padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo nas redes sociais no sábado, 17. O incidente ocorreu em Guaiaquil, no Equador, e vitimou o padre Patricio Sánchez Molinari. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guaiaquil em nota no Instagram no sábado.