Árvore cai sobre casal que passava de moto em rodovia do Sul do ES

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), o acidente foi próximo a Muqui. O casal não foi atingido pelo tronco, mas pelas folhagens e galhos que foram arremessados na pista. As vítimas não tiveram as identidades reveladas, mas a mulher estava se queixando de dores na perna esquerda e estava nervosa por conta do acidente. Ela foi levada para o Hospital de Muqui. Já o homem não teve ferimentos aparentes.