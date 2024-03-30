Chuva forte volta a provocar alagamentos em cidades do Sul do ES

Em Muqui, segundo o prefeito Hélio Carlos Ribeiro Candido, a chuva durou poucos minutos, porém com muita intensidade e, com isso, algumas ruas do bairro São Pedro ficaram alagadas. A água já escoou. “O nível do rio Muqui não chegou a subir, mas estamos monitorando”, disse.

Em São José do Calçado, Região do Caparaó, o coordenador da Defesa Civil Rodrigo Flávio contou que as ruas do bairro Niterói e do Centro ficaram alagadas. “Choveu com muita intensidade e por isso algumas ruas alagaram, mas o rio não subiu e a água já escoou”, explicou.