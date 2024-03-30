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Perigo potencial

Grande Vitória e Sul do ES recebem alerta de chuva para a Páscoa

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover até 50 mm/dia entre este sábado (30) até a manhã de domingo (31)

Publicado em 30 de Março de 2024 às 12:08

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mar 2024 às 12:08
Chuva e frio em Vitória
Chuva e frio deixam praias vazias na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva intensa para a Grande Vitória e a Região Sul do Espírito Santo. O aviso amarelo, de perigo potencial para fortes precipitações, vale até as 10h de domingo (31) e abrange 38 municípios. Nessas cidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Durante a vigência do alerta, o risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. São José do Calçado
  35. Vargem Alta
  36. Venda Nova do Imigrante
  37. Viana
  38. Vila Velha

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